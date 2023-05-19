Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Кондратьева

Анна Кондратьева

Место рождения

Кадырово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

05.09.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадырово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Муж: Ибаев Василий Никифорович

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.

Дочь: Гликерия Васильева

Отец ребёнка: Ибаев Василий Никифорович

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно