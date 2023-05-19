Анна Кондратьева
Место рождения
Дата рождения05.09.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.
Дочь: Гликерия Васильева
Отец ребёнка: Ибаев Василий Никифорович
Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно