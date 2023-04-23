Гликерия Васильева
Место рождения
Дата рождения12.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911 ст.
Отец: Ибаев Василий Никифорович
Мать: Анна Кондратьева
Крещение
16.10.1911 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин деревни Евлева Антоний Петров (племянник жены брата отца) и той же деревни крестьянская девица Гликерия Дионисьева (двоюродная сестра по отцу).
Смерть
Неизвестно