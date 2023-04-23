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Гликерия Васильева

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1911 ст.

Отец: Ибаев Василий Никифорович

Мать: Анна Кондратьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
16.10.1911 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин деревни Евлева Антоний Петров (племянник жены брата отца) и той же деревни крестьянская девица Гликерия Дионисьева (двоюродная сестра по отцу).
Смерть
Неизвестно

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