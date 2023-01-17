Никифор Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.07.1868 ст.
Жена: Акулина Трофимова
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.
Мать ребёнка: Акулина Трофимова
Рождение ребёнка
07.07.1874 ст.
Мать ребёнка: Акулина Трофимова
Смерть
Неизвестно