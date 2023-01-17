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Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1850 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.07.1868 ст.

Жена: Акулина Трофимова

Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.10.1871 ст.

Сын: Ибаев Денис Никифорович

Мать ребёнка: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.07.1874 ст.

Сын: Ибаев Степан Никифорович

Мать ребёнка: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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