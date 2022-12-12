село Федотово, село Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Федотово

Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
2225Архангельское (Федотово, Алексеевка), село.при рч. Зыче.723156158158Р. — Церквей православных 2. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Ахметевская волость
1082. Федотово (Алексеевка, Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Зыче, дворов 47, жителей 274, церковь православная

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Ахметевская волость
20Федотово (Архангельское, Алексеевка), с. при реч. Зыче, на поч. трак., церковь, церковно-приходская школа, хл.-зап. маг., 2 бак. и вин. лав., куз., усадьбы Пыхтеева, Зеле Показать все 701050131125Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Заинский район
189803Федотовосело55°27'52°03'N-39-021

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Заинский муниципальный район, Кадыровское сельское поселение
92627410106с Федотовосело
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