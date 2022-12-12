Федотово
Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2225Архангельское (Федотово, Алексеевка), село.при рч. Зыче.723156158158Р. — Церквей православных 2. Мельница водяная.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1082. Федотово (Алексеевка, Архангельское), село бывшее владельческое, при речке Зыче, дворов 47, жителей 274, церковь православная
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
20Федотово (Архангельское, Алексеевка), с. при реч. Зыче, на поч. трак., церковь, церковно-приходская школа, хл.-зап. маг., 2 бак. и вин. лав., куз., усадьбы Пыхтеева, Зеле Показать все 701050131125Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
189803Федотовосело55°27'52°03'N-39-021
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
92627410106с Федотовосело
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