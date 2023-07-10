Николай Васильев
Место рождения
Дата рождения23.07.1914 ст.
Дата смерти18.10.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914 ст.
Отец: Ибаев Василий Никифорович
Мать: Анна Кондратьева
Крещение
27.07.1914 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин деревни Евлева Владимир Никифоров (брат отца) и той же деревни крестьянская жена Анна Григориева.
Смерть
18.10.1914 ст.