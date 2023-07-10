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Николай Васильев

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.07.1914 ст.

Дата смерти

18.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1914 ст.

Отец: Ибаев Василий Никифорович

Мать: Анна Кондратьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
27.07.1914 ст.
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: крестьянин деревни Евлева Владимир Никифоров (брат отца) и той же деревни крестьянская жена Анна Григориева.
Смерть
18.10.1914 ст.

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