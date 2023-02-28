Маклецова (Баранова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецова (Баранова) Евдокия Федоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1803 ст.

Муж: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов Невеста: дочь отставного казака Федора Яковлевича Баранова девица Евдокия Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 93 ном... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1804 ст.

Сын: Маклецов Иван Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский казак Иван Баранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 61
Рождение ребёнка
23.03.1806 ст.

Дочь: Маклецова Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казачья Матрона Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 143 номер 23
Рождение ребёнка
26.08.1808 ст.

Дочь: Маклецова Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: казачья вдова Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 206 номер 88
Рождение ребёнка
30.04.1810 ст.

Сын: Маклецов Николай Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: урядник Матвей Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 56
Рождение ребёнка
23.02.1812 ст.

Сын: Маклецов Феодот Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский служивый казак Матвей Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 298 номер 20
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.

Дочь: Захарова Агафья Никифоровна

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Коллежского секретаря Петра Васильевича Иванова жена Параскева Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 374 номер 33
Рождение ребёнка
11.11.1816 ст.

Сын: Маклецов Матвей Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мешанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 447 номер 112
Рождение ребёнка
22.10.1819 ст.

Сын: Маклецов Дмитрий Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 103
Рождение ребёнка
12.01.1822 ст.

Сын: Маклецов Василий Никифорович

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 22
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.

Дочь: Маклецова Параскева Никифоровна

Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего мещанина Петра Ефремова жена Наталья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 99
Смерть
Неизвестно
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