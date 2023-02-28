Маклецова (Баранова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1803 ст.
Жених: Красноярский казак Никифор Ильич Маклецов Невеста: дочь отставного казака Федора Яковлевича Баранова девица Евдокия Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 93 ном... Показать все
Рождение ребёнка
16.06.1804 ст.
Сын: Маклецов Иван Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: Красноярский казак Иван Баранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 61
Рождение ребёнка
23.03.1806 ст.
Дочь: Маклецова Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: вдова казачья Матрона Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 143 номер 23
Рождение ребёнка
26.08.1808 ст.
Дочь: Маклецова Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: казачья вдова Прасковья Евдокимова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 206 номер 88
Рождение ребёнка
30.04.1810 ст.
Сын: Маклецов Николай Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: урядник Матвей Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 56
Рождение ребёнка
23.02.1812 ст.
Сын: Маклецов Феодот Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: Красноярский служивый казак Матвей Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 298 номер 20
Рождение ребёнка
04.04.1814 ст.
Дочь: Захарова Агафья Никифоровна
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: Коллежского секретаря Петра Васильевича Иванова жена Параскева Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 374 номер 33
Рождение ребёнка
11.11.1816 ст.
Сын: Маклецов Матвей Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: мешанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 447 номер 112
Рождение ребёнка
22.10.1819 ст.
Сын: Маклецов Дмитрий Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 103
Рождение ребёнка
12.01.1822 ст.
Сын: Маклецов Василий Никифорович
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 22
Рождение ребёнка
22.09.1823 ст.
Дочь: Маклецова Параскева Никифоровна
Отец ребёнка: Маклецов Никифор Ильич
Восприемник: умершего мещанина Петра Ефремова жена Наталья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 99
Смерть
Неизвестно