Маклецов Иван (Иоанн) Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецов Иван (Иоанн) Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

16.06.1804 ст.

Дата смерти

23.06.1804 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1804 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский казак Иван Баранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 61
Смерть
23.06.1804 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 1 неделя https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 119 номер 25
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