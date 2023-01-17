Маклецов Иван (Иоанн) Никифорович
Место рождения
Дата рождения16.06.1804 ст.
Дата смерти23.06.1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1804 ст.
Восприемник: Красноярский казак Иван Баранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 108 номер 61
Смерть
23.06.1804 ст.
умер в возрасте 1 неделя https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 119 номер 25