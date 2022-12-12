Маклецов Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения12.01.1822 ст.
Дата смерти19.11.1822 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1822 ст.
Восприемник: мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 22
Смерть
19.11.1822 ст.
умер в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 629 номер 22