Маклецов Василий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаклецов Василий Никифорович

Маклецов Василий Никифорович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.01.1822 ст.

Дата смерти

19.11.1822 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1822 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 607 номер 22
Смерть
19.11.1822 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 6 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 629 номер 22
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close