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Маклецов Николай Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

30.04.1810 ст.

Дата смерти

17.10.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1810 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: урядник Матвей Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 56
Смерть
17.10.1810 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 5 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 265 номер 70
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