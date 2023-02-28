Маклецов Николай Никифорович
Место рождения
Дата рождения30.04.1810 ст.
Дата смерти17.10.1810 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1810 ст.
Восприемник: урядник Матвей Ильич Маклецов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 248 номер 56
Смерть
17.10.1810 ст.
умер в возрасте 5 недель https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 265 номер 70