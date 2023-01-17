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Маклецов Матвей Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.11.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1816 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мешанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 447 номер 112
Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.

Дочь: Маклецова Анисия Матвеевна

Мать ребёнка: Маклецова Евдокия Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Стефан Иванович Никешин и конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маклецова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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