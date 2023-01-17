Маклецов Матвей Никифорович
Место рождения
Дата рождения11.11.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1816 ст.
Восприемник: мешанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 447 номер 112
Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.
Дочь: Маклецова Анисия Матвеевна
Мать ребёнка: Маклецова Евдокия Алексеевна
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Стефан Иванович Никешин и конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно