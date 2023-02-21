Маклецова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маклецова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.

Дочь: Маклецова Анисия Матвеевна

Отец ребёнка: Маклецов Матвей Никифорович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Стефан Иванович Никешин и конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маклецов Матвей Никифорович

Смерть
Неизвестно
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