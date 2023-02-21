Маклецова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1851 ст.
Дочь: Маклецова Анисия Матвеевна
Отец ребёнка: Маклецов Матвей Никифорович
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: мещанин Стефан Иванович Никешин и конноартиллерийской N16 батареи служащий казак Николая Ивановича Куранова жена Васса Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно