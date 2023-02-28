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Маклецова Параскева Никифоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.09.1823 ст.

Дата смерти

06.11.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1823 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: умершего мещанина Петра Ефремова жена Наталья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 99
Смерть
06.11.1826 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 4 лет от оспы. в 1826 году много детей умерло от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 21 номер 49
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