Маклецова Параскева Никифоровна
Место рождения
Дата рождения22.09.1823 ст.
Дата смерти06.11.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1823 ст.
Восприемник: умершего мещанина Петра Ефремова жена Наталья Федоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 645 номер 99
Смерть
06.11.1826 ст.
умерла в возрасте 4 лет от оспы. в 1826 году много детей умерло от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 21 номер 49