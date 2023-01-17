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Маклецов Дмитрий Никифорович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.10.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1819 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 103
Бракосочетание
30.01.1853 ст.

Жена: Маклецова Екатерина Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: служащий казак Дмитрий Никифорович Маклецов -34 года вдовец с 01/11/1852 - 2 брак Невеста: Екатерина Николаевна 29 лет дочь девица отставного казака Николая Алексеевича Куранова Поручители: м... Показать все
Смерть
Неизвестно
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