Маклецов Дмитрий Никифорович
Место рождения
Дата рождения22.10.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1819 ст.
Восприемник: Красноярский мещанин Василий Григорьевич Пахолков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 534 номер 103
Бракосочетание
30.01.1853 ст.
Жених: служащий казак Дмитрий Никифорович Маклецов -34 года вдовец с 01/11/1852 - 2 брак Невеста: Екатерина Николаевна 29 лет дочь девица отставного казака Николая Алексеевича Куранова Поручители: м... Показать все
Смерть
Неизвестно