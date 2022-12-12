Захарова (Маклецова) Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Маклецова) Агафья Никифоровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.04.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1814 ст.

Отец: Маклецов Никифор Ильич

Мать: Маклецова Евдокия Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Коллежского секретаря Петра Васильевича Иванова жена Параскева Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 374 номер 33
Бракосочетание
16.01.1833 ст.

Муж: Захаров Никита Даниилович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярского уезда, волости Теплинского Кигача гос. крестьянин Никита Захаров Невеста: дочь умершего Красноярского казака Никифора Ильича Маклецова девица Агафья Никифоровна Поручители: отец р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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