Захарова (Маклецова) Агафья Никифоровна
Место рождения
Дата рождения04.04.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1814 ст.
Восприемник: Коллежского секретаря Петра Васильевича Иванова жена Параскева Алексеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 374 номер 33
Бракосочетание
16.01.1833 ст.
Жених: Красноярского уезда, волости Теплинского Кигача гос. крестьянин Никита Захаров Невеста: дочь умершего Красноярского казака Никифора Ильича Маклецова девица Агафья Никифоровна Поручители: отец р... Показать все
Смерть
Неизвестно