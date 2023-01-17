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Захаров Никита Даниилович

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Место рождения

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Кигач, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
16.01.1833 ст.

Жена: Захарова Агафья Никифоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярского уезда, волости Теплинского Кигача гос. крестьянин Никита Захаров Невеста: дочь умершего Красноярского казака Никифора Ильича Маклецова девица Агафья Никифоровна Поручители: отец р... Показать все
Смерть
Неизвестно
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