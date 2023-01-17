Захаров Никита Даниилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.01.1833 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярского уезда, волости Теплинского Кигача гос. крестьянин Никита Захаров Невеста: дочь умершего Красноярского казака Никифора Ильича Маклецова девица Агафья Никифоровна Поручители: отец р... Показать все
Смерть
Неизвестно