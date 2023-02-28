Сонвальд (Буханевич) Степанида (Стефанида) Семеновна
Место рождения
Дата рождения10.11.1905
Дата смерти22.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
10.11.1905
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: Калинина Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович
Рождение ребёнка
29.07.1928
Сын: Сонвальд Александр Иосифович
Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сонвальд Григорий Иосифович
Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович
Рождение ребёнка
06.03.1934
Дочь: Шклюдова Полина Иосифовна (Оскаровна)
Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Смерть
22.11.1975
Омск, город Омск, Омская область