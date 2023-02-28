Сонвальд (Буханевич) Степанида (Стефанида) Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонвальд (Буханевич) Степанида (Стефанида) Семеновна

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Место рождения

Садовое, Житомирська область

Дата рождения

10.11.1905

Дата смерти

22.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1905

Отец: Буханевич Семен Константинович

Мать: Буханевич Домна Николаевна

Садовое, Житомирська область
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
25.11.1923

Дочь: Калинина Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.07.1928

Сын: Сонвальд Александр Иосифович

Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сонвальд Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1934

Дочь: Шклюдова Полина Иосифовна (Оскаровна)

Отец ребёнка: Сонвальд Иосиф Карлович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Смерть
22.11.1975
Омск, город Омск, Омская область
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