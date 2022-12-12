Буханевич (Боханевич) Семен (Симеон) Константинович
Место рождения
Дата рождения22.05.1875
Дата смерти1923
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1875
Отец: Боханевич Константин Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Сонвальд Степанида Семеновна
Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна
Садовое, Житомирська область
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Буханевич Марина Семеновна
Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна
Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна
Рождение ребёнка
18.12.1916 ст.
Сын: Буханевич Николай Семенович
Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1923