Буханевич (Боханевич) Семен (Симеон) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханевич (Боханевич) Семен (Симеон) Константинович

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Место рождения

Червоные Яры, Київська область

Дата рождения

22.05.1875

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1875

Отец: Боханевич Константин Яковлевич

Мать: не указана

Червоные Яры, Київська область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Сонвальд Степанида Семеновна

Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна

Садовое, Житомирська область
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Буханевич Марина Семеновна

Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Буханевич Иван Семенович

Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна

Рождение ребёнка
18.12.1916 ст.

Сын: Буханевич Николай Семенович

Мать ребёнка: Буханевич Домна Николаевна

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1923
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