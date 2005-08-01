Шклюдова (Сонвальд) Полина (Пелагея) Иосифовна (Оскаровна)
Место рождения
Дата рождения06.03.1934
Дата смерти01.08.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1934
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1975
Дочь: Степанова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шклюдов Иван Илларионович
Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
01.08.2005
Омск, город Омск, Омская область
Умерла при ДТП