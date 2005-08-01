Шклюдова (Сонвальд) Полина (Пелагея) Иосифовна (Оскаровна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шклюдова (Сонвальд) Полина (Пелагея) Иосифовна (Оскаровна)

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Место рождения

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

06.03.1934

Дата смерти

01.08.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1934

Отец: Сонвальд Иосиф Карлович

Мать: Сонвальд Степанида Семеновна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Рождение ребёнка
19.06.1975

Дочь: Степанова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шклюдов Иван Илларионович

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Смерть
01.08.2005
Омск, город Омск, Омская область
Умерла при ДТП
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