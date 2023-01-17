Сонвальд Иосиф (Оскар) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонвальд Иосиф (Оскар) Карлович

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Место рождения

Ундла, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond

Дата рождения

02.03.1904

Дата смерти

15.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1904

Отец: Soonvald Karl Simun's

Мать: Soonvald Marri

Ундла, Kadrina vald, Lääne-Viru maakond
Рождение ребёнка
25.11.1923

Дочь: Калинина Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.07.1928

Сын: Сонвальд Александр Иосифович

Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Сонвальд Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.03.1934

Дочь: Шклюдова Полина Иосифовна (Оскаровна)

Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Смерть
15.02.1938
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Репрессирован и расстрелян по статье 58.
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