Сонвальд Иосиф (Оскар) Карлович
Место рождения
Дата рождения02.03.1904
Дата смерти15.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1904
Отец: Soonvald Karl Simun's
Мать: Soonvald Marri
Рождение ребёнка
25.11.1923
Дочь: Калинина Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
29.07.1928
Сын: Сонвальд Александр Иосифович
Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Сонвальд Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна
Рождение ребёнка
06.03.1934
Дочь: Шклюдова Полина Иосифовна (Оскаровна)
Мать ребёнка: Сонвальд Степанида Семеновна
Место рождения: деревня Комарье, Чистоозерного района, Новосибирской области. Деревни не существует с 1960-х годов. Ольгино одна из ближайших деревень, в которой был сельсовет, куда относилась деревня... Показать все
Смерть
15.02.1938
Куйбышев, Куйбышевский муниципальный район, Новосибирская область
Репрессирован и расстрелян по статье 58.