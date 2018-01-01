село Садовое, Житомирська область (на 2018) — Familio

Садовое

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Радомысльский уезд, Коростышевская волость
866. Березовка, село бывшее владельческое, при речке Мыке, дворов 90, жителей 474, церковь православная, постоялый двор, водяная мельница

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Радомысльский уезд, Коростышевская волость
Березовка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7148Садовеселоцентр сільської радир-н Коростишівськийсільрада Садівська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.