Буханевич (Куницкая) Домна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1905
Дочь: Сонвальд Степанида Семеновна
Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович
Садовое, Житомирська область
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Буханевич Марина Семеновна
Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович
Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович
Рождение ребёнка
18.12.1916 ст.
Сын: Буханевич Николай Семенович
Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1949