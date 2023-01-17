Буханевич (Куницкая) Домна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буханевич (Куницкая) Домна Николаевна

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Место рождения

Червоные Яры, Київська область

Дата рождения

1883

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ЯЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Червоные Яры, Київська область
Рождение ребёнка
10.11.1905

Дочь: Сонвальд Степанида Семеновна

Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович

Садовое, Житомирська область
Место рождения точно не понятно, примерно деревня Березовка, Радомысльского уезда, Киевской губернии. О том что сегодня это территория Житомирской области, я узнала в Киевском архиве.
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Буханевич Марина Семеновна

Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович

Ольгино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Буханевич Иван Семенович

Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович

Рождение ребёнка
18.12.1916 ст.

Сын: Буханевич Николай Семенович

Отец ребёнка: Буханевич Семен Константинович

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
1949
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