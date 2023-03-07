Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.04.1891

Дата смерти

11.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1891

Отец: Волчков Алексей Стефанов

Мать: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1909

Муж: Волчков Василий Васильевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Волчков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Волчкова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Волчков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Волчков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.12.1917

Сын: Волчков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
11.04.1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Михнево, Московская область
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