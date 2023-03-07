Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1891
Дата смерти11.04.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1891
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
05.10.1909
Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Волчкова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Волчков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Волчков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.12.1917
Отец ребёнка: Волчков Василий Васильевич
Смерть
11.04.1969
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
пос. Михнево, Московская область