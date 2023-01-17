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Волчков Алексей Стефанов

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

06.03.1902

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Стефан Григорьев

Мать: Варвара Дементьева

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Волчков Николай Алексеев

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1861

Дочь: Анастасия Алексеева

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1863

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Волчков Ермил Алексеев

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Волчков Василий Алексеев

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Волчков Петр Алексеев

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1872

Сын: Волчков Алексей Алексеев

Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.07.1872

Жена: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1878

Дочь: Тюхтенкова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Волчков Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Волчков Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Волчкова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Акилина Стефанова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.03.1902
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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