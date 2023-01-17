Волчков Алексей Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти06.03.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Стефан Григорьев
Мать: Варвара Дементьева
Дочь: Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Дочь: Анастасия Алексеева
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Волчкова Акилина Стефанова
Дочь: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова
Сын: Волчков Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова
Дочь: Волчкова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Феодорова