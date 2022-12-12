село Покровское 1-е, село Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Покровское 1-е

Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Чернский уезд
3888Покровское, с. вл.при р. Плаве.404076439450Церковь православная 1. Заводов 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Чернский уезд, Покровская волость
1019. Покровское, село бывшее владельческое, при речке Плаве, дворов 118, жителей 898, волостное правление (уездный город в 40 верстах), церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Тепло-Огаревский район
8309Покровское 1-есело53°31'с.ш.37°31'в.д.N-37-088

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Тепло-Огаревский муниципальный район, Волчье-Дубравское сельское поселение
70642420401с Покровское 1-есело
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