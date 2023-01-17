Варвара Дементьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Стефанова
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
01.06.1833
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Стефан Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Григорьев
Смерть
Неизвестно