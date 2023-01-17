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Варвара Дементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Анна Стефанова

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.06.1833

Сын: Волчков Тимофей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Волчков Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Волчков Ефим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Волчков Ефим Стефанов

Отец ребёнка: Стефан Григорьев

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Григорьев

Смерть
Неизвестно
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