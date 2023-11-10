Волчкова Акилина Стефанова
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти18.06.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1858
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
15.12.1861
Дочь: Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
03.02.1863
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
06.01.1867
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
До 1871
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
09.03.1872
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.06.1872
Причина смерти: Болезнь