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Волчкова Акилина Стефанова

Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

18.06.1872

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Волчков Николай Алексеев

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1861

Дочь: Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.02.1863

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.01.1867

Сын: Волчков Ермил Алексеев

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Волчков Василий Алексеев

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Волчков Петр Алексеев

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.03.1872

Сын: Волчков Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
18.06.1872
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
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