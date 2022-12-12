Тюхтенкова (Волчкова) Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюхтенкова (Волчкова) Дарья Алексеевна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

19.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1878

Отец: Волчков Алексей Стефанов

Мать: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.01.1895

Муж: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Венчание в Покровской церкви
Рождение ребёнка
02.09.1901

Дочь: Елизавета Кузьминична

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.02.1903

Сын: Тюхтенков Семен Кузьмич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.05.1907

Сын: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.12.1908

Сын: Тюхтенков Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1910

Сын: Тюхтенков (максимов) Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
?.12.1911

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.01.1913

Дочь: Анна Кузминична

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: Надежда Кузминична

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тюхтенков Борис Кузьмич

Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1935 по 1948
Смерть
Неизвестно
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