Тюхтенкова (Волчкова) Дарья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1878
Бракосочетание
11.01.1895
Венчание в Покровской церкви
Рождение ребёнка
02.09.1901
Дочь: Елизавета Кузьминична
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
16.02.1903
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
14.05.1907
Сын: Тюхтенков (максимов) Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
30.12.1908
Сын: Тюхтенков Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
04.10.1910
Сын: Тюхтенков (максимов) Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
?.12.1911
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
26.01.1913
Дочь: Анна Кузминична
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: Надежда Кузминична
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Тюхтенков (максимов) Кузьма Ульянович
Место жительства
С 1935 по 1948
Смерть
Неизвестно