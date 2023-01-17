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Волчкова Екатерина Феодорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869

Муж: Григорий

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Волчков Феодор Григорьев

Отец ребёнка: Григорий

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
09.07.1872

Муж: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1878

Дочь: Тюхтенкова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Волчков Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1882

Сын: Волчков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.01.1886

Дочь: Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.04.1891

Дочь: Волчкова Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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