Волчкова Екатерина Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1869
Муж: Григорий
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Григорий
Бракосочетание
09.07.1872
Рождение ребёнка
19.02.1878
Дочь: Тюхтенкова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Волчков Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
01.05.1882
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
07.01.1886
Дочь: Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Рождение ребёнка
06.04.1891
Дочь: Волчкова Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Волчков Алексей Стефанов
Смерть
Неизвестно