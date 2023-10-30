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Волчков Феодор Григорьев

Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Григорий

Мать: Волчкова Екатерина Феодорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1890

Жена: Волчкова Агрипина Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.09.1891

Сын: Волчков Иван Федорович

Мать ребёнка: Волчкова Агрипина Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1891
Рождение ребёнка
29.10.1893

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Волчкова Агрипина Никифорова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1894
Смерть
Неизвестно
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