Волчков Феодор Григорьев
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Григорий
Бракосочетание
03.10.1890
Рождение ребёнка
01.09.1891
Мать ребёнка: Волчкова Агрипина Никифорова
Военная служба
1891
Рождение ребёнка
29.10.1893
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Волчкова Агрипина Никифорова
Военная служба
1894
Смерть
Неизвестно