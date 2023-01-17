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Волчков Николай Васильевич

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

26.07.1914

Дата смерти

1981

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: Волчков Василий Васильевич

Мать: Волчкова Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.06.1935

Сын: Волчков Владислав Николаевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Павловна

Военная служба
23.06.1941
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Сержант мед. сл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Екатерина Павловна

Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Михнево
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