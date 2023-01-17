Волчков Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1914
Дата смерти1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Рождение ребёнка
26.06.1935
Сын: Волчков Владислав Николаевич
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Павловна
Военная служба
23.06.1941
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Сержант мед. сл.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1981
Похороны
Неизвестно
Михнево