Волчков Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
07.01.1909
Рождение ребёнка
05.10.1909
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.09.1910
Дочь: Волчкова (Волчкова) Софья Васильевна
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.08.1912
Сын: Волчков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
26.07.1914
Сын: Волчков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Военная служба
После ?.08.1914
Ратник
Военная служба
?.08.1915
Поступил с ранением
Военная служба
27.08.1915
Выбыл в Тульскую команду выздоровливающих
Рождение ребёнка
10.12.1917
Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна
Смерть
1919