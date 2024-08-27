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Волчков Василий Васильевич

Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Волчков Василий Васильев

Мать: Волчкова (Митрофанова) Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1909

Жена: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.10.1909

Сын: Волчков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.09.1910

Дочь: Волчкова (Волчкова) Софья Васильевна

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.08.1912

Сын: Волчков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1914

Сын: Волчков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
После ?.08.1914
Ратник
Военная служба
?.08.1915
Поступил с ранением
Военная служба
27.08.1915
Выбыл в Тульскую команду выздоровливающих
Рождение ребёнка
10.12.1917

Сын: Волчков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова (Волчкова) Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1919

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