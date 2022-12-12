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Волчков Василий Васильев

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.04.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859

Отец: Волчков Василий Антипов

Мать: Волчкова Марфа Никитина

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.10.1877

Жена: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
?.11.1880
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Управление уездного воинского начальника
Рождение ребёнка
25.07.1881

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Волчков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Демобилизация
1885
Уволенный в запас армии, рядовой
Рождение ребёнка
08.07.1886

Дочь: Илюхина Елена Васильевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около ?.05.1890

Сын: Волчков Константин Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Рождение ребёнка
05.07.1891

Дочь: Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1894

Сын: Волчков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
1900
Демобилизация
1902
Смерть
Неизвестно
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