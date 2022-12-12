Волчков Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения05.04.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1859
Отец: Волчков Василий Антипов
Мать: Волчкова Марфа Никитина
Бракосочетание
02.10.1877
Военная служба
?.11.1880
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Управление уездного воинского начальника
Рождение ребёнка
25.07.1881
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
1884
Сын: Волчков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Демобилизация
1885
Уволенный в запас армии, рядовой
Рождение ребёнка
08.07.1886
Дочь: Илюхина Елена Васильевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
Около ?.05.1890
Сын: Волчков Константин Васильевич
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
05.07.1891
Дочь: Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Рождение ребёнка
11.11.1894
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Герасимова
Военная служба
1900
Демобилизация
1902
Смерть
Неизвестно