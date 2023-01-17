Волчков Константин Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.05.1890
Дата смерти01.07.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.05.1890
Военная служба
?.11.1911
район Лазенки, г. Варшава, Царство Польское
Лейб-гвардии Уланский Его Величества полк
Получение воинского звания/чина
1913
район Лазенки, г. Варшава, Царство Польское
Младший унтер-офицер, 3-й эскадрон Лейб-гвардии Уланского Его Величества полка
Военная награда
Около 10.11.1914
д. Сямошице, Царство Польское
Георгиевский крест 4-й степени №<удалено>. С явной личной опасностью добыл и доставил сведения о расположении окопов противника, вдоль северо- восточной опушки леса у д. Сямошице.
Смерть
01.07.1915
Иване-Золотое, Тернопільська область
Причина смерти: На войне