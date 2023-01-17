Илюхина (Волчкова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илюхина (Волчкова) Елена Васильевна

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.07.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886

Отец: Волчков Василий Васильев

Мать: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Илюхин Яков Иванович

Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1903

Муж: Илюхин Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
09.03.1908

Сын: Илюхин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Наталия Ивановна

Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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