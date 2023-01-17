Илюхина (Волчкова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1886
Рождение ребёнка
После 1903
Сын: Илюхин Яков Иванович
Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич
Бракосочетание
До 1903
Рождение ребёнка
09.03.1908
Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Илюхин Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно