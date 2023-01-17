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Илюхин Иван Алексеевич

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Место рождения

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.01.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1886

Отец: Илюхин Алексей Борисов

Мать: Илюхина Агафья Васильева

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
После 1903

Сын: Илюхин Яков Иванович

Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1903

Жена: Илюхина Елена Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1908

Сын: Илюхин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1911

Дочь: Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна

Смирное, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
После ?.07.1914
Получение воинского звания/чина
После 1915
Ефрейтор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне
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