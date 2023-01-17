Илюхин Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения07.01.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1886
Отец: Илюхин Алексей Борисов
Мать: Илюхина Агафья Васильева
Рождение ребёнка
После 1903
Сын: Илюхин Яков Иванович
Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна
Бракосочетание
До 1903
Жена: Илюхина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
09.03.1908
Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1911
Дочь: Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Илюхина Елена Васильевна
Военная служба
После ?.07.1914
Получение воинского звания/чина
После 1915
Ефрейтор
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: На войне