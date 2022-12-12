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Волчков Иван Васильевич

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

11.11.1894

Дата смерти

24.01.1963

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894

Отец: Волчков Василий Васильев

Мать: Волчкова Екатерина Герасимова

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
После ?.07.1914
Рядовой
Демобилизация
До 1917
Рядовой
Военная служба
После ?.07.1918
РККА
Красноармеец
Демобилизация
20.11.1920
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Уволен совсем по ст. 10 (один мужчина в семье)
Рождение ребёнка
24.02.1928

Сын: Волчков Василий Иванович

Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1933

Дочь: Мигунова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1939

Дочь: Колганова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
02.01.1943
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Призван в ряды РКА, рядовой, стрелок, ВУС №1
Бракосочетание
25.02.1961

Жена: Волчкова Хиония Никитична

Смерть
24.01.1963
Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: Болезнь
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