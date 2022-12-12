Волчков Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.11.1894
Дата смерти24.01.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1894
Военная служба
После ?.07.1914
Рядовой
Демобилизация
До 1917
Рядовой
Военная служба
После ?.07.1918
РККА
Красноармеец
Демобилизация
20.11.1920
Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Уволен совсем по ст. 10 (один мужчина в семье)
Рождение ребёнка
24.02.1928
Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична
Рождение ребёнка
20.03.1933
Дочь: Мигунова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична
Рождение ребёнка
28.04.1939
Дочь: Колганова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Волчкова Хиония Никитична
Военная служба
02.01.1943
Теплое, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Призван в ряды РКА, рядовой, стрелок, ВУС №1
Бракосочетание
25.02.1961
Смерть
24.01.1963
Причина смерти: Болезнь