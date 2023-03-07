Волчкова (Волчкова) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1910
Дата смерти10.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
05.09.1939
Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
09.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич
Бракосочетание
20.08.1976
Смерть
10.10.1980
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Инсульт
Похороны
?.10.1980