Волчкова (Волчкова) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Волчкова) Софья Васильевна

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Место рождения

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

17.09.1910

Дата смерти

10.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1910

Отец: Волчков Василий Васильевич

Мать: Волчкова Ирина Алексеевна

Епанчино, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дронов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.09.1939

Сын: Дронов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дронов Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
20.08.1976

Муж: Дронов Иван Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.10.1980
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость | Инсульт
Похороны
?.10.1980
Москва, город федерального значения Москва
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