Волчков Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1912
Дата смерти30.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912
Рождение ребёнка
20.09.1938
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна
Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1940
Сын: Волчков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1964