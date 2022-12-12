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Волчков Алексей Васильевич

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Место рождения

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

04.08.1912

Дата смерти

30.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1912

Отец: Волчков Василий Васильевич

Мать: Волчкова Ирина Алексеевна

Покровское 1-е, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.09.1938

Сын: Волчков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна

Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1940

Сын: Волчков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волчкова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волчкова Екатерина Алексеевна

Смерть
30.04.1964
Москва, город федерального значения Москва
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