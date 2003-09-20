Волчкова (Васильева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчкова (Васильева) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1916

Дата смерти

20.09.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916

Отец: Васильев Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1938

Сын: Волчков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич

Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1940

Сын: Волчков Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волчков Алексей Васильевич

Смерть
20.09.2003
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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