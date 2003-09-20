Волчкова (Васильева) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1916
Дата смерти20.09.2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1916
Отец: Васильев Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1938
Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич
Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1940
Сын: Волчков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
14.05.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Волчков Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.2003
Причина смерти: Естественная смерть/старость