Волчков Юрий Алексеевич
Место рожденияТульская губерния
Дата рождения20.09.1938
Дата смерти?.04.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938
Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
?.04.1985