Волчков Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волчков Юрий Алексеевич

Место рождения

Тульская губерния

Дата рождения

20.09.1938

Дата смерти

?.04.1985

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1938

Отец: Волчков Алексей Васильевич

Мать: Волчкова Екатерина Алексеевна

Тульская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
?.04.1985