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Волчков Владимир Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.08.1940

Дата смерти

До 2018

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1940

Отец: Волчков Алексей Васильевич

Мать: Волчкова Екатерина Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
До 2018
Москва, город федерального значения Москва
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