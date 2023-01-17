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Волчков Владислав Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1935

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1935

Отец: Волчков Николай Васильевич

Мать: Волчкова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
29.03.1955

Дочь: Налбантова Людмила Вячеславовна

Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна

Старокурово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1966

Сын: Волчков Виктор Вячеславович

Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна

Михнево, Ступино, Московская область
Смерть
2000
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