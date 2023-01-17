Волчков Владислав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1935
Дата смерти2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1935
Рождение ребёнка
29.03.1955
Дочь: Налбантова Людмила Вячеславовна
Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна
Старокурово, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
18.09.1966
Сын: Волчков Виктор Вячеславович
Мать ребёнка: Волчкова Зоя Алексеевна
Михнево, Ступино, Московская область
Смерть
2000