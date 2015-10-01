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Волчков Виктор Вячеславович

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Место рождения

Михнево, Ступино, Московская область

Дата рождения

18.09.1966

Дата смерти

01.10.2015

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1966

Отец: Волчков Владислав Николаевич

Мать: Волчкова Зоя Алексеевна

Михнево, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
01.10.2015
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