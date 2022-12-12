Налбантова (Волчкова) Людмила Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Налбантова (Волчкова) Людмила Вячеславовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.03.1955

Дата смерти

2000

Пол

Женский

Отец

1935 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1955

Отец: Волчков Владислав Николаевич

Мать: Волчкова Зоя Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Налбантов Георгий Леонидович

Рождение ребёнка
?.08.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Налбантов Георгий Леонидович

Смерть
2000
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