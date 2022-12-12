Налбантова (Волчкова) Людмила Вячеславовна
Место рождения
Дата рождения29.03.1955
Дата смерти2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1955
Рождение ребёнка
?.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Налбантов Георгий Леонидович
Рождение ребёнка
?.08.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Налбантов Георгий Леонидович
Смерть
2000