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Костик Станислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Костик Ян

Мать: Костик Аделя

Рождение ребёнка
15.09.1931

Дочь: Костик Гунефа Станиславовна

Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна

Рождение ребёнка
08.02.1934

Сын: Костик Иван Станиславович

Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костик Александр Станиславович

Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухаренко Елена Станиславовна

Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гракович Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костик Эмилия Владиславовна

Смерть
Неизвестно
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