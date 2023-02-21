Костик Станислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Костик Ян
Мать: Костик Аделя
Рождение ребёнка
15.09.1931
Дочь: Костик Гунефа Станиславовна
Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна
Рождение ребёнка
08.02.1934
Сын: Костик Иван Станиславович
Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костик Александр Станиславович
Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухаренко Елена Станиславовна
Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гракович Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Костик Эмилия Владиславовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно