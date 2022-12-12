Кухаренко Елена (Геля) Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1960
Дочь: Кондратьева Раиса Тимофеевна
Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухаренко Ираида Тимофеевна
Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кухаренко Валерий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно