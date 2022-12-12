Кухаренко Елена (Геля) Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухаренко Елена (Геля) Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костик Станислав Иванович

Мать: Костик Эмилия Владиславовна

Рождение ребёнка
22.07.1960

Дочь: Кондратьева Раиса Тимофеевна

Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухаренко Ираида Тимофеевна

Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кухаренко Валерий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кухаренко Тимофей Тимофеевич

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухаренко Тимофей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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