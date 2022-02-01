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Костик Иван Станиславович

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Место рождения

дер.Мицковичи

Дата рождения

08.02.1934

Дата смерти

01.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934

Отец: Костик Станислав Иванович

Мать: Костик Эмилия Владиславовна

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
23.09.1957

Сын: Костик Юрий Иванович

Мать ребёнка: Костик Екатерина Фёдоровна

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1959

Сын: Костик Виктор Иванович

Мать ребёнка: Костик Екатерина Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костик Екатерина Фёдоровна

Смерть
01.02.2022
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