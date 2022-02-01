Костик Иван Станиславович
Место рождениядер.Мицковичи
Дата рождения08.02.1934
Дата смерти01.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1934
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
23.09.1957
Сын: Костик Юрий Иванович
Мать ребёнка: Костик Екатерина Фёдоровна
Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
02.06.1959
Мать ребёнка: Костик Екатерина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.02.2022