Костик (Раткевич) Эмилия Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902
Рождение ребёнка
15.09.1931
Дочь: Костик Гунефа Станиславовна
Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1934
Сын: Костик Иван Станиславович
Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костик Александр Станиславович
Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кухаренко Елена Станиславовна
Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гракович Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович
Смерть
Неизвестно