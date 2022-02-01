Костик (Раткевич) Эмилия Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костик (Раткевич) Эмилия Владиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1902

Отец: Раткевич Владислав Кайтанович

Мать: Будько Марциана Адамовна

Рождение ребёнка
15.09.1931

Дочь: Костик Гунефа Станиславовна

Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1934

Сын: Костик Иван Станиславович

Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костик Александр Станиславович

Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кухаренко Елена Станиславовна

Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костик Станислав Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гракович Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Костик Станислав Иванович

Смерть
Неизвестно
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