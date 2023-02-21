Костик Александр Станиславович
Место рождениядер.Мицковичи
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
16.06.1970
Сын: Костик Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Костик Фаина
Рождение ребёнка
05.04.1972
Сын: Костик Станислав Александрович
Мать ребёнка: Костик Фаина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Костик Фаина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костик Оксана Александровна
Мать ребёнка: Костик Фаина
Смерть
Неизвестно