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Костик Александр Станиславович

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Место рождения

дер.Мицковичи

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костик Станислав Иванович

Мать: Костик Эмилия Владиславовна

дер.Мицковичи
Рождение ребёнка
16.06.1970

Сын: Костик Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Костик Фаина

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.1972

Сын: Костик Станислав Александрович

Мать ребёнка: Костик Фаина

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костик Фаина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костик Оксана Александровна

Мать ребёнка: Костик Фаина

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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