Костик (Николотова) Фаина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1970
Сын: Костик Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович
Рождение ребёнка
05.04.1972
Сын: Костик Станислав Александрович
Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костик Оксана Александровна
Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович
Смерть
Неизвестно