Костик (Николотова) Фаина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костик (Николотова) Фаина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1970

Сын: Костик Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
05.04.1972

Сын: Костик Станислав Александрович

Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костик Александр Станиславович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костик Оксана Александровна

Отец ребёнка: Костик Александр Станиславович

Октябрьский, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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